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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الطرق والكباري»: 1.1 مليار جنيه تكلفة إنشاء محور الخطاطبة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:43 م
محور الخطاطبة
محور الخطاطبة
هدير شعراوي
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قال المهندس سامي فرج، نائب رئيس هيئة الطرق والكباري، إن محور "الخطاطبة" جزء من الطريق الدائري الإقليمي الذي يبدأ من بنها حتى الطريق الصحراوي، ويربط بين محافظات الوجه البحري، خاصة المنوفية والقليوبية.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "القناة الأولى": "في البداية كان القادم من هاتين المحافظتين يسلك الطريق الزراعي إلى القاهرة، ثم يستخدم الطريق الدائري حول القاهرة، بعدها يستخدم الطريق الصحراوي، لكن الوضع تغير الآن، وأصبح يستخدم الطريق الدائري الإقليمي لمدة نصف ساعة فقط بدلًا من ساعة ونصف".

وأوضح فرج، أن طول محور الخطاطبة يبلغ 5 كيلومترات بواقع 4 حارات في كل اتجاه، بإجمالي عرض 42 مترًا، وتكلفته تبلغ نحو 1.1 مليار جنيه، ويرتفع بنحو 12 مترًا عن سطح البحر للحفاظ على الملاحة بالمجاري المائية في فرع رشيد أو الرياحين البحيري أو الناصري.

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