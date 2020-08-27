«أبوفاطمة» يحسم منصب نقيب البيطريين بالمنوفية

أسفرت نتائج انتخابات نقابة البيطريين في المنوفية، والتي أقيمت أمس بمقر مبنى اتحاد المهن الطبية، تحت إشراف قضائي، عن فوز الدكتور محروس أبوفاطمة بمنصب النقيب.وكشفت نتائج انتخابات نقابة البيطريين في المنوفية، عن حصول الدكتور أمير باقوش عللا عضوية مجلس النقابة الفرعية بإجمالي أصوات 142 صوتا، كما فاز الدكتور محمد فتحي بعضوية تحت السن بإجمالي أصوات 172 صوتا.وأظهرت النتائج النهائية حصول الدكتور محروس أبوفاطمة، على منصب نقيب البيطريين بإجمالي أصوات 184 صوتا، وحصل الدكتور هاني شمس على منصب عضو المجلس بـ242 صوتا، كما حصل الدكتور أحمد غلاب على العضوية أيضا بـ249 صوتا.