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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ثقافة المنوفية» تناقش مؤلفات نجيب محفوظ

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:27 م
ثقافة المنوفية
ثقافة المنوفية
جمال عاشور
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعاليتها الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنوفية أونلاين، حيث قدم بيت ثقافة منوف ندوة لمناقشة كتاب "نجيب محفوظ صداقة جيلين" تأليف الكاتب محمد جبريل، وأدار المناقشة الشاعر مصطفى مرعي عضو نادي أدب منوف.

واشتملت الندوة على نبذة عن حياة نجيب محفوظ وأعماله الأدبية والفنية والعوامل التي أثرت في نجيب محفوظ.

كما عقد قصر ثقافة السادات محاضرة بعنوان "ثقافة قبول الآخر المختلف" ألقاها المهندس عبدالمقصود النجار استشاري تنمية بشرية، وتناول الحديث عن أن الاختلاف أمر طبيعي بين البشر وكل المجتمعات ولكن يجب علينا تقبل فكرة وجود من يختلف عنا مجتمعيًا أو فكريًا أو سياسيًا.

كما أقامت المكتبة العامة بشبين الكوم محاضرة بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين في زمن الكورونا" ألقتها نهى عثمان أستاذ مساعد كلية الآداب ومدرب تنمية موارد بشرية.

حيث تناولت الحديث عن أنه مع تفشي جائحة كورونا والعزلة في المنازل، اجتاح العالم ظاهرة الدراسة والعمل من المنازل، واعتمد هذان التطوران الخطيران في ميادين العمل وفي ميادين التعليم بشكل خاص، وهكذا بات كل ما يتعلق بالسوشيال ميديا ناشطًا بشكل استثنائي وبهذا السياق فإن السوشويال ميديا توفر للمستخدمين منافذ يعبروا من خلالها عن استجاباتهم الفردية والجماعية لتفشي جائحة كورونا، كما أنها تشكل تفاعل المشتركين باتجاهين، إيجابي يحاول التعايش مع الأزمة وتخطيها وسلبي يحاول توظيف الأزمة لنشر الشائعات والخرافات وأحيانا لنشر توجهات عنصرية أو إجرامية.

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