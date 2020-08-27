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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«القومية للموسيقى» تغني من أعمال بليغ والموجي والأطرش بالأوبرا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:39 م
القومية للموسيقى
القومية للموسيقى
جمال عاشور
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يقضى جمهور الأوبرا، سهرة مع أمسية غنائية تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، وذلك فى الثامنة مساء الأحد 30 أغسطس الجاري، حيث تقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الأعمال المميزة فى تاريخ الغناء العربى.

ومن بينها: "من حبي فيك يا جاري"، كلمات إحسان المنذر، "العيون السود"- أسمرانى اللون- "اه لو قابلتك من زمان"، و"جانا الهوى"، لبليغ حمدى، "الحلوة"، لكمال الطويل، "مبيسالش عليا"، لحسين جنيد، "وحياتك يا حبيبي" لسيد مكاوي، "اديش كان فى ناس"، لزياد رحبانى، "حبيبي لولا السهر"، و"الحلوة داير شباكها" لمحمد الموجي، "تمللي في قلبي" لمحمد فوزي، "اسمع لما اقولك"، و"مش كفاية"، لفريد الأطرش، ومن الأعمال المعاصرة سلف ودين لأمجد العطافي، الذي يشارك في إحياء الحفل مع المطربين سارة زكي، ومحمد طارق، وإيمان عبد الغني.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989، بهدف جمع التراث الموسيقي والغنائي العربي، وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقي العربي للحفاظ عليه من الاندثار.

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