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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنشاء مبنى الإدارة التعليمية و7 مدارس بـ«الإبراهيمية» بـ987 مليون جنيه

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:23 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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تستأنف محافظة الشرقية، أعمال إنشاء وتطوير مبنى الإدارة التعليمية و7 مدارس بمركز ومدينة الإبراهيمية، بتكلفة إجمالية 43 مليونا و573 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ عدد 118 مشروعا لإنشاء وتطوير 114 مدرسة تضم 2049 فصلا دراسيا و4 إدارات تعليمية بتكلفة 987 مليونا و319 ألف جنيه.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

شدد المحافظ، على مدير هيئة الأبنية التعليمية، بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مشددا على ضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الصحة لإجراء الكشف الحراري على جميع العاملين بمواقع عملهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا وإلزام العمال بارتداء الكمامات الواقية خلال أوقات العمل، بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه جاري تنفيذ أعمال إنشائية ما بين (جديد وتوسعة وإحلال جزئي) لعدد 7 مدارس لإضافة 110 فصول جديدة ‏وبتكلفة 37 مليونا و817 ألف جنيه شملت تلك الأعمال إنشاء جديد لمدرسة أبو عدلان للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا جديدا وبتكلفة 5 ملايين و753 ألف جنيه ومدرسة كفر عوض سليمان لإضافة 11 فصلا جديد بتكلفة 7 ملايين و157 ألف جنيه ومدرسة الحبش للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصلا جديدا بتكلفة 7 ملايين و619 ألفا جنيه.

وجرى أعمال توسعة لمدرسة الإبراهيمية الرسمية للغات لإضافة 14 فصلا جديدا وبتكلفة 2 مليون و526 ألف جنيه، ومدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين، لإضافة 13 فصلا جديدا وبتكلفة 5 ملايين و809 آلاف جنيه ومدرسة الشهيد عبد العزيز مصطفى للتعليم الأساسي لإضافة 10 فصول جديدة وبتكلفة 4 ملايين و259 ألف جنيه، وإحلال جزئي لمدرسة الطرادية الابتدائية لإضافة 29 فصلا جديدا بتكلفة 4 ملايين و694 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء إدارة الإبراهيمية التعليمية بتكلفة 5 ملايين و756 ألف جنيه.

أضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء مدرسة بليغ الابتدائية لتوفر 16 فصلا ‏دراسيا جديدا وبتكلفة بلغت 2 مليون و700 ألف جنية بمركز ومدينة الإبراهيمية.

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