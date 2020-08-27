الكاظمى: نرفض الاعتداء على عناصر الأمن والطرقات خلال التظاهر

رفض رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمى، اليوم الخميس، الاعتداء على عناصر الأمن أو إغلاق الطرقات خلال التظاهر، وفقًا لقناة العربية الإخبارية.وشدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة حق التظاهر السلمى، مشيرًا إلى أنه على الأجهزة الأمنية توفير الحماية للمتظاهرين السلميين.ومن جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق، إنه رغم الخطوات الواعدة التي اتخذتها الحكومة العراقية الحالية، بشأن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق المظاهرات الأخيرة، فإنها لا تزال المسألة بعيدة المنال.وفصل تقرير الأمم المتحدة عن العراق، الإجراءات التي امتنع عن اتخاذها في التعامل مع الاحتجاجات الضخمة التي خرجت بين أكتوبر 2019 وأبريل 2020، كما سلط التقرير الضوء على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.