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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على 20 طن زيت طعام فاسد فى الإسكندرية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:27 م
زيت طعام
زيت طعام
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، التحفظ على 20 طن زيت طعام غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل مخزن دون ترخيص قبل ترويجها بالأسواق و5 أطنان سكر حر ناقص الوزن، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المسئولين عن المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتعبئة زيوت الطعام دون ترخيص وغير مستوفى الاشتراطات الصحية بدائرة قسم الرمل ثان.

جرت مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسئول وبتفتيشه عثر بحوزته على 20 طن زيت طعام سابق الاستخدام ومعبأ داخل خزانات وغير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغيير في خواصه الطبيعية لاحتوائه على شوائب وأتربة لإعادة تدويره وتعبئته داخل عبوات تحمل علامة تجارية، تمهيدًا لطرحه للبيع للمطاعم بغرض الغش والتدليس على المستهلكين.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، وبحوزته 5.300 طن سكر حر بها نقص بالأوزان بمقدار 2000 جرام فى الباكتة الواحدة زنة 20 كيلو جرامًا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.

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