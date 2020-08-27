استعدادات الجامع الأزهر لإقامة شعائر صلاة الجمعة.. غدًا

قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة بالجامع الأزهر، إن فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، شدد على ضرورة مراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، التي وضعتها الدولة المصرية لعودة صلاة الجمع والجماعة.وأوضح فؤاد لـ"الدستور"، أن ضوابط عودة الصلاة في الجامع الأزهر التي تتمثل في حضور كل مصلٍّ إلى رحاب الجامع الأزهر الشريف متوضئًا؛ حيث سيتم غلق دورات المياه والميضأة الخاصة بالوضوء، والالتزام بارتداء الكمامة، ولن يسمح بدخول من لا يرتديها.وشدد على ضرورة إحضار كل مصلٍّ سجادة الصلاة الخاصة به، والالتزام بالتباعد بين المصلين فى ضوء الإرشادات التوضيحية من قبل إدارة الجامع، حيث لا تقل المسافة بين كل مصلٍّ وآخر عن متر واحد، والانصراف من الجامع بعد أداء الصلاة المفروضة وصلاة السنن مباشرة؛ حيث لا يسمح بالمكوث بالجامع بأى حال من الأحوال.وأكد على عدم السماح بصلاة الجنائز لحين السماح بذلك، لافتًا إلى استمرار تعليق الأنشطة العلمية والدعوية والندوات وحلقات تحفيظ القرآن الكريم سواء للرجال أو للنساء التي يزاولها الجامع الأزهر الشريف لحين إشعار آخر.وأكد المشرف العام على الأروقة، أن عمال الجامع وأفراد أمنه على أتم استعداد لضبط العملية التنظيمية بأكملها أثناء دخول وخروج رواد المسجد، وإجراء عمليات التعقيم الدورية فيما بين الصلوات الرئيسية، وقياس درجات الحرارة للمصلين، والتأكد من وجود علامات الصلاة في كل ركن من أركان الجامع الأزهر.