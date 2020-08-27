ضبط 112 طن ملح فاسد فى دمياط

شنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في دمياط، قسم مراقبة الأغذية، حملة على مخازن ومصانع الملح في المنطقة الواقعة بين كفر البطيخ ودمياط الجديدة؛ لفحص كميات الملح الموجودة بها.وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط ١١٢ طنًا من ملح الطعام غير مطابقة للمواصفات الصحية، في أحد المخازن التي تم فحصها.وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الأمن لتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الكميات المضبوطة، وفحص كميات الملح الموجودة في باقي المخازن.