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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 112 طن ملح فاسد فى دمياط

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:26 م
ملح فاسد
ملح فاسد
حسام فهمي
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شنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في دمياط، قسم مراقبة الأغذية، حملة على مخازن ومصانع الملح في المنطقة الواقعة بين كفر البطيخ ودمياط الجديدة؛ لفحص كميات الملح الموجودة بها.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط ١١٢ طنًا من ملح الطعام غير مطابقة للمواصفات الصحية، في أحد المخازن التي تم فحصها.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الأمن لتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الكميات المضبوطة، وفحص كميات الملح الموجودة في باقي المخازن.
ملح فاسد
ملح فاسد
ملح فاسد
ملح فاسد
ملح فاسد
ملح فاسد

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