انتهاء قائمة انتظار مرضى جلطات القلب والقسطرة في بورسعيد

أعلن مستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الخميس، عن انتهاء قوائم انتظار مرضى جلطات القلب والقساطر القلبية، من خلال فريق طبي متخصص ذى كفاءة وخبرة في مجال طب القلب التداخلي.وأهابت إدارة المستشفى، المواطنين، في بيان لها، عدم استقاء المعلومات الطبية من صفحات التواصل الاجتماعي، وفي حال طلب المشورة الطبية يجرى التوجه إلى عيادة القلب بالمستشفى أو من خلال الصفحة الخاصة بالمستشفى على "فيسبوك"، وسيقوم بالرد عليهم نخبة من أكفأ أطباء القلب على مدى اليوم.وأشارت إلى أنه يجرى الحصول على الخدمة من خلال نظام الإحالة المُفعل من هيئة الرعاية الصحية، وفي حال تعثر الحصول على الخدمة أو مواجهة أي مشكلة يجرى التوجه إلى مكتب رضا المنتفعين أو إلى مكتب مدير المستشفى بشكل مباشر.