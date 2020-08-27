لبنان: زيارة «ماكرون» المرتقبة تحسم تشكيل الحكومة

نقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية، الخميس، عن مصادر سياسية عاملة على خط المشاورات الداخلية لتشكيل ​الحكومة​ الجديدة، أنّ برنامج الرئيس الفرنسي إيمانويل ​ماكرون​، خلال زيارته المقررة أول سبتمبر، لن يقتصر على المشاركة بالاحتفال بمئوية ​لبنان​ الكبير، بل قد يشمل لقاءات ثنائية مع بعض كبار المسئولين السياسيين والرسميين، لم يتسنّ له الالتقاء بهم ثنائيًا في زيارته السابقة بداية الشهر الجاري.ولفتت "الجمهورية" إلى أنه "يُفترض أن يتسلّم ماكرون أجوبة القيادات السياسية الاساسية حول الورقة الفرنسية وملخّصها أنّ الإليزيه وضع أولويات لحلّ ​الأزمة​، تبدأ بتشكيل حكومة سريعًا لتفادي الفراغ في ​السلطة​، وهذه الحكومة يجب أن تتعاطى مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية التي يعاني منها لبنان، وتكون لديها مهمة تتجاوب مع المستجدات السريعة للبنان في كل القطاعات، بفترة زمنية محدودة".