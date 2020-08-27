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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر إلى 13 دولة جديدة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:19 م
اليابان
اليابان
وكالات
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ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس، أن الحكومة اليابانية دعت مواطنيها إلى تجنب السفر إلى 13 دولة جديدة، في إطار الإجراءات التي تتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن إتش كيه) بأن الدول الجديدة تمت إضافتها أمس الأربعاء إلى القائمة الخاصة بتحذيرات وإرشادات السفر من المستوى الثالث، وتضم القائمة بالفعل 146 دولة ومنطقة.

ويشار إلى أن التحذير هو من المستوى الثاني بين أربعة مستويات، ويدعو المواطنين اليابانيين إلى تجنب السفر بشكل عام بغض النظر عن سببه.

وتقول الحكومة إن الـ13 دولة، تمت إضافتها بسبب انتشار العدوى هناك كما تخطط الحكومة لمنع دخول الرعايا الأجانب من تلك الدول.

يذكر أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا باليابان يبلغ 65 ألفًا و62 حالة، وتبلغ حالات الوفاة بالفيروس 1230.

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