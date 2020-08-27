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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«راشد» يتفقد أنفاق ميدان الجيزة وموقف السرفيس

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:36 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
أحمد أبوالمحاسن
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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنفاق ميدان الجيزة والسلالم الكهربائية، للتأكد من كفاءتها واستخدام المواطنين لها دون أي معوقات، مشددًا على ضرورة إجراء الصيانات الدورية وتكثيف خدمات الأمن والنظافة بالأنفاق.

كما تفقد محافظ الجيزة، حجرات المراقبة الخاصة بالأنفاق للوقوف على متابعة الحالة العامة بالداخل والخارج، والتأكد من كفاءة كاميرات المراقبة، موجها بعدم السماح بوجود أي مخلفات والاهتمام بمستوى النظافة داخل وخارج الأنفاق.

كما تفقد المحافظ، موقف سرفيس ميدان الجيزة، موجها بسرعه الانتهاء من التشطيبات النهائية وتطوير الكافيتريا الملحقة بالموقف لخدمة المترددين علية وإزالة أحد الأكشاك المتواجدة بمدخل الموقف واستبداله بآخر حضارى داخل الموقف وفقا للاشتراطات المنظمة لذلك.

ورافق المحافظ، اللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، والمهندسة هويدا عباس، مدير مديرية الإسكان ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس جهاز السرفيس.

وتابع محافظ الجيزة، أعمال تطوير شوارع نبيل الوقاد، وعبدالرحيم صبري بحي الدقي، حيث تم التأكيد على الشركة المنفذة بالالتزام بأعلى المعايير في التنفيذ.

وكان محافظ الجيزة، قد تفقد أعمال تطوير ميادين محمد صالح ومسجد الصحابة وبن عفان بنطاق حي الدقي، حيث كانت تعاني تلك الميادين من تهالك لأرصفة المشاة وتواجد للمخلفات والقمامة، حيث شملت أعمال التطوير دعم الميادين بمسطحات خضراء وزراعات وأعمدة إنارة جمالية وأرصفة للمشاة ودهان للبلدورات والأسوار الحديدية، حيث تحول من مأوى للحيوانات والمخلفات والقمامة إلى ميادين مليئة بالزهور والنباتات والزراعات.

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