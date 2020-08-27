ورشة تدريبية عن جائزة مصر للتميز الحكومى بجامعة سوهاج

شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، جانبًا من ورشة عمل عن جائزة مصر للتميز الحكومي، التي نظمتها وزارة التخطيط عبر تقنية البث المباشر "أون لاين"، بالقاعة الزجاجية، بحضور لفيف من عمداء الكليات والدكتور جمال سرور، سفير الجامعة في التميز الحكومي.وقال رئيس الجامعة إن الورشة جاءت استمرارًا لفعاليات ورش العمل التي تقدمها وزارة التخطيط للتدريب على جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية 2020، والتي تهدف إلى بناء جهاز إداري قوي وفعال من خلال الاستفادة من العنصر البشري، وأيضًا العمل على سرعة إنهاء الإجراءات والخدمات وميكنة العمل تماشيًا مع الإصلاح الإداري للدولة وتشجيعًا على الابتكار وتحقيق منظومة التميز المؤسسى، مناشدًا جميع الحاضرين ببذل أقصى جهد ممكن لفوز الجامعة بالجائزة، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من كليات الجامعة حاصلة على الاعتماد أكثر من مرة إضافة إلى جائزة الأيزو في المنظومة الإدارية.وقال الدكتور جمال سرور، إن الورشة تناولت التدريب على معايير منظومة التميز الحكومي، وفئات الجائزة وأقسامها، وكيفية استيفاء ملف الترشح والتغلب على العقبات التي ظهرت في الموسم الأول، مضيفًا أن موعد تقديم الملفات لجميع الكليات سيكون في الفترة من 1 إلى 30 أكتوبر 2020، موضحًا أن الجائزة مشتركة بين الجانبين المصري والإمارتي لاختيار أفضل مؤسسة حكومية وأفضل ٣ كليات على مستوى الجمهورية، وفقًا للمعايير الموضوعة للجائزة.