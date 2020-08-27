إعادة فتح باب التحويلات بين المدارس في الجيزة
الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:31 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
قررت مديرية التربية والتعليم بالجيزة فتح باب التحويلات الإلكترونية بين المدارس والإدارات لمراحل التعليم المختلفة، وجاء القرار رغبة لأولياء الأمور الذين لم يستطيعوا التحويل في المرة الأولى، وطالبوا بإتاحة التحويل الإلكتروني مرة أخرى.
وقررت المديرية فتح التحويل مرة أخرى من اليوم الخميس، لمَن لم يستطع التسجيل الفترة السابقة، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا
من جانبه شدد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على جميع مديري الإدارات التعليمية، بمنع جمع التبرعات، تحت أي مسمى، سواء كانت نظير تقديم ملفات جديدة أو قبول تحويلات، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
ويأتي ذلك فى ظل الحوكمة الإدارية التى اتبعها حجازى بالجيزة للقضاء على بؤر الفساد ومافيا التحويلات وحفاظا على المال العام وأمن المواطنين وحمايتهم اتباعا لسياسات الدولة.
وقررت المديرية فتح التحويل مرة أخرى من اليوم الخميس، لمَن لم يستطع التسجيل الفترة السابقة، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا
من جانبه شدد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على جميع مديري الإدارات التعليمية، بمنع جمع التبرعات، تحت أي مسمى، سواء كانت نظير تقديم ملفات جديدة أو قبول تحويلات، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
ويأتي ذلك فى ظل الحوكمة الإدارية التى اتبعها حجازى بالجيزة للقضاء على بؤر الفساد ومافيا التحويلات وحفاظا على المال العام وأمن المواطنين وحمايتهم اتباعا لسياسات الدولة.