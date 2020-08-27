تعديل شامل في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال الشهر المقبل

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن اختيار مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام استنادًا إلى تعديلات قانون قطاع الأعمال سيسهم في تطوير شامل بمنظومة الإدارة.وأضاف "شعير"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الشركات انتهت من اختيار الكوادر التي ستكون في مجالس الإدارات، حيث من المقرر اعتماد هذه الكوادر خلال الجمعيات العامة.وأكد أن التغيير سيشمل مجالس إدارات الشركات التابعة خلال شهر سبتمبر بينما سيتم إكمال تعديلات مجالس إدارات الشركات القابضة خلال العام المقبل.