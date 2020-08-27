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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محمد صالح البحر: العلاج حق للإنسان المبدع

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:22 م
محمد صالح البحر
محمد صالح البحر
نضال ممدوح
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قال الكاتب محمد صالح البحر: "العلاج حق للإنسان المبدع على المستويين، الإنساني والإبداعي، علي خلفية أزمة مرض الشاعر أمجد ريان.

وتابع في تصريح خاص لــ"الدستور": عندما يصير هذا الحق مشكلة تثار مع مرض كل مبدع، فإن هذا يشير بشكل قاطع إلى وجود تقصير ملحوظ في أداء النقابة، ناتجًا عن قلة إمكانيات، أو عن عدم القدرة على الإداره بشكل سليم، وكلا الحالتين تستوجب المساءلة، والبحث عن الأسباب وحلها بشكل جذري، لإيجاد نظام فاعل لعلاج المبدعين دون اللجوء إلى مناشدة أحد.

وقال: يجب تحديد مسئوليات الجهات المنوطة بهذا الأمر كاتحاد الكتاب بصفته المباشرة، وزارة الثقافة بصفتها الإشرافية ككيان مسئول عن كل الشأن الثقافي بمصر، سواء الفني أو التقني.

بهذا الأمر يتم تحديد الأمور، وفصل الأوراق التي كثيرًا ما تختلط بسوء الفهم، حين تتم المناشدة بالعلاج على نفقة الدولة مثلًا، في ظل وجود نقابة مسئولة عن ذلك ومنوطة به.

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