وضع حجر أساس محطة رفع صرف صحي الوليدية في أسيوط بـ17 مليون جنيه

وضع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حجر أساس مشروع إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي الوليدية بحي شرق أسيوط، بتكلفة إجمالية تبلغ 17 مليون جنيه، لتخدم منطقة الوليدية بالكامل ومنطقة جامعة الأزهر ومحطة الكهرباء وقرية منقباد وضواحيها.وحضر وضع حجر الأساس المهندس ناجح عبدالرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس صابر عبدالرءوف، المدير التنفيذي لمشروعات ألهاه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وأيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط.حيث بدأ المحافظ، زيارته لمحطة رفع صرف صحي الوليدية بوضع حجر أساس أعمال الإحلال والتجديد، ثم تفقد أقسام المحطة واستمع إلى شرح من المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، عن أهم الأعمال التي ستتم في المحطة من إحلال وتجديد وتغيير لبعض طلمبات الرفع والمولدات الكهربائية ضمن خطة الإحلال والتجديد السنوية التي تخصصها الشركة لرفع كفاءة محطاتها (للمياه، والصرف).وأوضح المهندس محمد صلاح، أن أعمال الإحلال والتجديد التي ستتم بالمحطة تشمل عدد 4 طلمبات عمود كردان سيتم تغييرها، إلى جانب 4 طلبمات غاطس مزودة بقميص تبريد يتم تركيبه بالبئر الجاف، بالإضافة إلى الأعمال الميدانية التي تشمل إنارة المحطة وتعلية السور وتجهيز الأرضيات وتزيين الأشجار، معبرًا عن سعادته بهذا المشروع الذي سيعود بالنفع على جودة مستوى الخدمة المقدمة لأهالي المناطق المستفيدة من المشروع في مرفق ذى أهمية كمرفق الصرف الصحي.