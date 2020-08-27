استمرار فحص حاويات المواد الخطرة ومخازن المطارات المصرية

صرح مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن تواصل اللجنة المشكلة من جانب مسئولي وزارة الطيران المدني لحصر وفحص كل الشحنات وحاويات المواد الخطرة وساحات التخزين بالمطارات الإقليمية والسياحية، عقب انفجار مرفأ بيروت خلال الأيام الماضية، والذي أودى بحياة مئات الأشخاص وإصابة آلاف وتدمير مئات المنشآت، نتيجة حريق امتد لشحنة "نترات أمونيوم" مخزنة بالميناء.وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبه الطيار منتصر مناع، أمرا بتشيل لجنة فنية تضم متخصصين، لحصر وجرد جميع الشحنات والمواد الخطرة بكل المطارات التابعة للوزارة.وتابع أن الطيار عادل عبدالعزيز محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أصدر تعليماته المشددة إلى مديري المطارات الإقليمية والسياحية، بضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أوصت بها اللجنة العليا لفحص المواد الخطرة ومتابعة نقلها بطرق ووسائل آمنة بعيدًا عن محيط المطارات والتواجد العمراني.وكان الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، قد تفقد، أمس الأول، مطار الغردقة الدولي، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الوقائية بالمطار من كاميرات حرارية وملصقات التباعد الاجتماعي، لضمان سلامة المسافرين والعاملين، حيث يشهد مطار الغردقة توافد العديد من الرحلات السياحية القادمة من بعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى متابعة حصر وفحص كافة الشحنات وحاويات المواد الخطرة وساحات التخزين بالمطار، حيث تفقد ساحات وأماكن التخزين، واطمأن على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة العليا لفحص المواد الخطرة، ومتابعة نقلها بطرق ووسائل آمنة بعيدًا عن محيط المطار والتواجد العمراني، كما اطمأن على كافة الوسائل التي تضمن أقصى مستوى أمان في تخزين ونقل البضائع.