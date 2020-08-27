«مصر للطيران» تسير 40 رحلة جوية بمطار القاهرة طوال اليوم

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الخميس، 40 رحلة دولية لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، وستكون الرحلات الجوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، اسطنبول، أديس أبابا، بروكسل، تونس، الخرطوم، نادجامينا، الشارقة، البحرين، نيويورك، بغداد، جوانزو، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، وبيروت، و7 رحلات استثنائية إلى كل من جدة، لاجوس، الرياض، المدينة المنورة، الدمام، بالإضافة إلى 9 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى كل من، شرم الشيخ، والغردقة، ورحلة داخلية إلى كل من الأقصر وأسوان، ورحلة خاصة إلى طابا بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3500 راكب.وتطبق السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب.كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.