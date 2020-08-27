مساجد بني سويف تستعد لاستقبال صلاة الجمعة غدا

قال الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، اليوم الخميس، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال المصلين في صلاة الجمعة غدا، تنفيذا لقرار اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، وتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بفتح المساجد الكبرى أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة بدءًا من 28 أغسطس الجاري مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة الفيروس.وأضاف أبو حطب، في تصريحات صحفية، أننا جاهزين في 2475 مسجدا لأداء صلاة الجمعة غدا، من خلال الأئمة وخطباء المساجد المعتمدين لدى الوزارة، وسط إجراءات احترازية وقائية ضد فيروس كورونا.وأكد وكيل وزارة صحة بني سويف، تنفيذ توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والخاصة بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة بجميع المساجد، استعدادا لعودة صلاة الجمعة، وأنه تم استكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد، مشددا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة.