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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: اتفاق الإمارات وإسرائيل مهم لتجديد جهود السلام في المنطقة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:29 م
دومينيك راب
دومينيك راب
منار أحمد
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أكد دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني، اليوم الخميس، عقد محادثات بناءة مع نظيره الإماراتي في قضية الأمن الإقليمي.

وقال وزير الخارجية البريطاني، إن اتفاق الإمارات وإسرائيل مهم لتجديد جهود السلام بالشرق الأوسط، وذلك حسب شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية،

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط، أمس الأربعاء، أن وزير الخارجية البريطاني، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، هذا الأسبوع، للضغط من أجل استئناف الحوار بين الحكومتين من أجل حل الدولتين.

وأضاف راب: تعليق إسرائيل لضم أراضٍ هو خطوة أساسية نحو تعزيز السلام في الشرق الأوسط، من المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة، وفي النهاية لا يمكن التفاوض على حل الدولتين اللازم لضمان تحقيق سلام دائم إلا بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

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