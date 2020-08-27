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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. استقبال ملفات المتقدمين لـ«معاون نيابة إدارية» دفعة 2017

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:47 ص
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
محمد عيسي
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تستقبل هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس وبعد غدا السبت، ملفات التقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي دفعة 2017، جامعة طنطا.

كانت قد أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مواعيد سحب ملفات التقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي دفعة 2017، بجميع المحافظات، وكانت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية أعلنت في وقت سابق عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2017.

ووضعت الأمانة العامة شروطا للمتقدمين للتعيين في هذه الوظيفة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا:
1- ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد).
2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في 2872020 تاريخ آخر يوم لسحب الملف.
3- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
4- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص التي ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.


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