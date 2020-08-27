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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم القاهرة» تقرر إعادة فتح باب التحويل بين المدارس

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:53 ص
التربية والتعليم
التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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قررت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إعادة فتح باب التحويل الإلكتروني للطلاب بين الإدارات والمدارس، لكل من لم يستطيع التحويل قبل غلق باب التحويل في المرة السابقة.

وقررت فتح التحويل الإلكتروني مرة أخرى، في الفترة من الخميس ٨٢٧ إلى الخميس المقبل ٩١٠، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا

ومن جهته قال محمد عطية وكيل أول وزراة التربية والتعليم بالمحافظة، إن هناك 3 أسباب رئيسية جعلت المديرية تطبق رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس، من بينها التيسير علي أولياء الأمور، ومواجهة الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد المعروف باسم «كوفيد 19»، ولتطبيق رؤية مصر 2030 ونحو إلى التحول الرقمي.

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