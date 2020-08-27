الأسهم الأوروبية تتراجع قبل كلمة رئيس المركزي الأمريكي

ساد الحذر أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مع ترقب المستثمرين توقعات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.وبحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة وتصدرت أسهم البنوك وشركات التعدين الخسائر.وواصلت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسبها بعد جلسة أخرى من الارتفاعات القياسية في وول ستريت.ويترقب المستثمرون مؤشرات بشأن الاستراتيجية الجديدة للبنك المركزي الأمريكي بشأن تحقيق استقرار الأسعار والحد الأقصى من أهداف التوظيف وسط أزمة اقتصادية عميقة نتجت عن جائحة كورونا.ومن المتوقع أن يلقي باول كلمته في الساعة 1310 بتوقيت جرينتش.وصعد سهم مجموعة الإعلانات الفرنسية بابليسيز 0.9 بالمئة بعدما قالت دبليو.بي.بي المنافسة إنها استأنفت توزيعات الأرباح بعد خفض التكاليف والتحول إلى إنتاج إعلانات أسرع مما ساعدها في التفوق على توقعات غير مبشرة لمعاملات الربع الثاني، وقفز سهم دبليو.بي.بي 4.8 بالمئة.وانخفض سهم مجموعة دليفري هيرو الألمانية لتوصيل الطعام عبر الإنترنت 1.7 بالمئة بعد إعلانها الاستجواذ على شركة خدمات شراء البقالة عبر الانترنت انستا شوب بعدما ارتفعت إيراداتها إلى مثليهاتقريبا في النصف الأول من 2020.