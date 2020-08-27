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محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عامل مزق زوجته في الشارع بالعياط في الجيزة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:39 ص
حادث طعن
حادث طعن
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أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، قرارا بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بتسديد 3 طعنات لزوجته خلال سيرهم بالشارع، بسبب خلافات أسرية بالعياط.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من ذلك، وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة العياط من الأهالي بوقوع جريمة قتل بالشارع، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة ربة منزل إثر إصابتها بـ3 طعنات.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات بينهما، على إثرها قام بقتلها أثناء سيرها بالشارع، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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