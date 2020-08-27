حبس عامل مزق زوجته في الشارع بالعياط في الجيزة

أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، قرارا بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بتسديد 3 طعنات لزوجته خلال سيرهم بالشارع، بسبب خلافات أسرية بالعياط.وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من ذلك، وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة العياط من الأهالي بوقوع جريمة قتل بالشارع، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة ربة منزل إثر إصابتها بـ3 طعنات.وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات بينهما، على إثرها قام بقتلها أثناء سيرها بالشارع، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.