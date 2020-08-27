ضبط 7 قضايا مسطحات مائية في أسوان

تمكن ضباط المسطحات المائية بالتنسيق مع ضبط مديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، من ضبط عدد من قضايا المخالفات بمجال المسطحات المائية.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بضبط 7 قضايا مسطحات مائية وشملت التالي: ضبط عدد (475) جوبيا سلك، ضبط عدد (500) متر غزل مخالف، وحررت المحاضر، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، وكذلك للحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.