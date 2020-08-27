ضبط 234 طن خامات وأعلاف بمصنع غير مرخص في كفر الشيخ

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، أنه وردت معلومات عن وجود أعلاف تتداول بمحافظة كفر الشيخ غير مسجلة بوزارة الزراعة من إنتاج مصانع غير مرخص لها بتصنيع الأعلاف.وبعد التنسيق بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية زراعة كفر الشيخ، وشرطة البيئة والمسطحات بكفر الشيخ، داهمت القوة المصنع والمخزن وتم ضبط 137 طن خامات تستخدم لصناعة الأعلاف بالإضافة إلى 97 طن أعلاف مختلفة للدواجن والحيوانات.وقال سليمان في تصريحات اليوم الخميس إنه تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة والقائمين عليها، مطالبا المربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه في مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام واتس آب (01558626681- 01558626682).