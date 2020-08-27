بعد تحريم ياسر برهامي.. «الصوفية»: صباح الخير محرمة عند السلفيين لكن «شالوم» حلال

استنكرت الطرق الصوفية، فتوى الداعية السلفي ياسر برهامي الخاصة بعدم جواز قول "صباح الخير"، حيث كان قد أصدر فتوى حرم فيها قول صباح الخير قائلا لا يجوز قول صباح الخير أو تصبح على خير مما أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي.ورد الدكتور علاء أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية، عضو المجلس الأعلى للصوفية، قائلا: إن هذه التصريحات تؤكد أن برهامي وغيره من دعاة السلفية لا يفقهوا شيئا في الدين، وللأسف صباح الخير ومساء الخير في عقيدة السلفيين حرام شرعًا، لكن قول" شالوم" تحية اليهود حلال، مضيفا "أمرنا بتحية الناس وسواء أكانت هذه التحية هي صباح الخير أو تصبح على خير أو مساء الخير فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نكفر مثلا من يقول صباح الخير".وأوضح "أبوالعزائم" في تصريحات للدستور، أن عقيدة السلفيين في مصر مأخوذة من عقيدة اليهود لذلك هما يحرمون الحلال ويحللون الحرام، وهذا ما تسبب في ظهور شباب متطرف كاره لمجتمعه ووطنه، لكن أهل التصوف لم نرى فيهم شيخ يحرم أو يفتي في هذه الأمور العادية التي لا تعد أساسا في الدين فمخول لكل فرد أن يقول التحية التي يراها مناسبة.ومن جانبه، قال الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي، كيف يفتي ياسر برهامي مرة أخرى وهناك قانون تم إقراره خاص بالفتوى، ويمنع من هم غير تابعين للأزهر أو الإفتاء بالفتوى، لذلك يجب عليه التراجع عن هذه الفتاوى غير السليمة والتي تؤجج نيران الفتنة بين الناس، وخاصة أن هناك مجموعة كبيرة من الإخوان والسلفيين تستمع لهذا الرجل وينشرون أفكارهم وما سمعوه بين الناس وهذا شئ لا يقبله عقل ولا منطق.وتابع "الشبراوي" أن المصريين رفضوا السلفيين بسبب هذه الفتاوى الملعونة، ولكنهم للأسف لايريدون تعلم الدرس، وللأسف هم يحبون الظهور من خلال هذه الفتاوى غير السوية.