رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بعد تحريم ياسر برهامي.. «الصوفية»: صباح الخير محرمة عند السلفيين لكن «شالوم» حلال

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:36 ص
السلفي ياسر برهامي
السلفي ياسر برهامي
كتب: عمرو رشدي
طباعة
استنكرت الطرق الصوفية، فتوى الداعية السلفي ياسر برهامي الخاصة بعدم جواز قول "صباح الخير"، حيث كان قد أصدر فتوى حرم فيها قول صباح الخير قائلا لا يجوز قول صباح الخير أو تصبح على خير مما أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي.

ورد الدكتور علاء أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية، عضو المجلس الأعلى للصوفية، قائلا: إن هذه التصريحات تؤكد أن برهامي وغيره من دعاة السلفية لا يفقهوا شيئا في الدين، وللأسف صباح الخير ومساء الخير في عقيدة السلفيين حرام شرعًا، لكن قول" شالوم" تحية اليهود حلال، مضيفا "أمرنا بتحية الناس وسواء أكانت هذه التحية هي صباح الخير أو تصبح على خير أو مساء الخير فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نكفر مثلا من يقول صباح الخير".

وأوضح "أبوالعزائم" في تصريحات للدستور، أن عقيدة السلفيين في مصر مأخوذة من عقيدة اليهود لذلك هما يحرمون الحلال ويحللون الحرام، وهذا ما تسبب في ظهور شباب متطرف كاره لمجتمعه ووطنه، لكن أهل التصوف لم نرى فيهم شيخ يحرم أو يفتي في هذه الأمور العادية التي لا تعد أساسا في الدين فمخول لكل فرد أن يقول التحية التي يراها مناسبة.

ومن جانبه، قال الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي، كيف يفتي ياسر برهامي مرة أخرى وهناك قانون تم إقراره خاص بالفتوى، ويمنع من هم غير تابعين للأزهر أو الإفتاء بالفتوى، لذلك يجب عليه التراجع عن هذه الفتاوى غير السليمة والتي تؤجج نيران الفتنة بين الناس، وخاصة أن هناك مجموعة كبيرة من الإخوان والسلفيين تستمع لهذا الرجل وينشرون أفكارهم وما سمعوه بين الناس وهذا شئ لا يقبله عقل ولا منطق.

وتابع "الشبراوي" أن المصريين رفضوا السلفيين بسبب هذه الفتاوى الملعونة، ولكنهم للأسف لايريدون تعلم الدرس، وللأسف هم يحبون الظهور من خلال هذه الفتاوى غير السوية.

موضوعات متعلقة

الحكم على سما المصري وجلسة شيري هانم وبنتها أبرز محاكمات اليوم

كشف غموض «مذبحة كفر الدوار»: ابن عم الأم حاول اغتصابها وخاف من الفضيحة

ارتفاع جديد.. الصحة: 19 وفاة و206 إصابات بفيروس كورونا

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

الصور

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تقرر إعادة فتح باب التحويل بين المدارس

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

كشف غموض «مذبحة كفر الدوار»: ابن عم الأم حاول اغتصابها وخاف من الفضيحة

«جريمة الفيرمونت».. المتهمون هربوا على دفعات قبل 30 يومًا

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

قصة الحب الكاملة لـ سمير صبرى وميمى: ما علاقة فريد الأطرش؟

أسرار يوسف وهبي في جلسات تحضير الأرواح

«مؤامرات واستئجار أفراد لنزع اللافتات».. حرب التسعينات الخفية بين عمرو دياب وحكيم

«قدمت مطربين جيلي وتركتهم لذكائهم الفني».. لمحات من سيرة حميد الشاعري

نجم الساعة

العبقري.. أسرة صالح مرسي: بكى بعد قراءته قصة «رأفت الهجان»

منوعات

تحذير.. ارتداء الكمامة أسفل الأنف يزيد من خطر الإصابة بكورونا

اكتشاف صادم.. كورونا قادر على التنقل داخل مبنى بأكمله

دراسة تكشف عن أفضل نوع كمامة لمنع انتشار كورونا

السبب الرئيسي لإصابة غير المدخنين بسرطان الرئة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
من الحكم الصينية والأحوال الواقعية.. دروس حية
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «1»
مؤمن المحمدي
اختبار الفلوس
خالد عكاشة
دوائر الفساد حول أردوغان
المزيد

الثقافة

انطلاق امتحانات المدرسة العربية للسينما والتليفزيون.. اليوم

«الليلة الكبيرة» و«أحوال شخصية» على مسرح ساحة الهناجر الليلة

تكريم «محمود عزمى» و«وليد عونى» فى «سينما مصر»

على الحجار يحيى أمسية بمهرجان الصيف الدولى.. الليلة