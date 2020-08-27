«طفلتي».. محمود حجازي ينشر فيديو مع زوجته أسما شريف منير

وشاركت أسما شريف منير مؤخرًا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات "‎ "ONوالذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.







نشر الفنان محمود حجازي، مقطع فيديو، بصحبة زوجته الإعلامية أسما شريف منير، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".وظهر الفنان محمود حجازي وهو يداعب زوجتة أسما شريف منير، وعلق على الفيديو قائلا: "الصباح مع طفلتي".يذكر أن، محمود حجازي، شارك مؤخرًا في مسلسل "شديد الخطورة" وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي، وبطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، رياض الخولي، هادي الجيار، خالد كمال، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي.