علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا بمكتبة الإسكندرية الليلة

يحيي الفنان على الحجار، مساء اليوم الخميس، حفلًا غنائيًا على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، في إطار فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر، والذي يقيمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.ويقدم الحجار خلال حفل اليوم مجموعة من أجمل أغانيه التي قدمها خلال مشواره الفني الحافل منذ سبعينيات القرن العشرين وحتى الآن وهو ما جعله واحدًا من أكثر المطربين جماهيرية وتميزًا في مصر والعالم العربي.يذكر أن الدورة الثامنة عشر من مهرجان الصيف الدولي والمهداة إلى روح الفنان محمود رضا، تُقام في الفترة من 15 إلى 29 أغسطس على المسرح المكشوف هذا العام، وقد أكد الدكتور مصطفى الفقي أن مكتبة الإسكندرية حريصة على تقديم خدماتها الثقافية والفنية لجمهورها في إطار عودة الحياة الثقافية تدريجيًا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.