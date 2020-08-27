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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«عمار» يدخل المونتاج استعدادًا لعرضه

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:56 ص
فيلم عمار
فيلم عمار
دعاء عبد المقصود
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بدأ المخرج محمود كامل في عمليات المونتاج والمكساج لفيلم الرعب والتشويق «عمّار»، وذلك استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وكانت مشاهد الفيلم قد تم الانتهاء من تصويرها بالكامل قبل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتدور أحداث الفيلم حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا في امتصاصهم واحدًا تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.

الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي. فيلم «عمّار» من إنتاج شركة Nilewood، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج في العالم العربي.

ويشهد فيلم «عمار» التعاون الثاني بين المخرج محمود كامل والنجم شريف سلامة بعد مسلسل السهام المارقة، والتعاون الثاني أيضًا بين شريف سلامة والنجمة إيمان العاصي بعد فيلم مقلب حرامية.

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