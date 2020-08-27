انطلاق امتحانات المدرسة العربية للسينما والتليفزيون.. اليوم

انطلقت امتحانات المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، اليوم الخميس، بمشاركة 28 طالبًا وطالبة من مختلف الدول العربية والأوروبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.من جانبها، قالت الدكتورة منى الصبان، مديرة المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، إن امتحانات المدرسة انطلقت اليوم بمشاركة 28 طالبًا وطالبة، يمتحنون في "السيناريو - الإخراج - التصوير - مونتاج - الصوت) ONLINE بطريقة فيديو كونفرانس عبر تطبيق ZOOM.وأضافت الصبان في تصريحات لـ"الدستور" أن الامتحانات تجرى كل شهرين، لأن مدة الدراسة على نظام الكورسات فبعض الطلاب يدرس شهرين، والبعض الآخر يدرس 4 أو 6 أو 8 شهور، وهذا يؤدي إلى عقد الامتحانات كل شهرين.وأشارت الصبان إلى أن معظم الطلاب الذين تقدموا إلى الامتحانات من تونس وماليزيا والإمارات والأردن ومصر، لافتة إلى أن المدرسة تضم 80 ألف طالب من مختلف الدول منذ تأسيسها عام 2001 وتعتبر أول مدرسة أونلاين لتعليم فنون السينما والتليفزيون.