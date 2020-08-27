«التنسيق الحضاري»: «ذاكرة المدينة» يخلد ذكرى الرموز

قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن "ذاكرة المدينة" والتي يتبناها الجهاز، تتضمن تخليد ذكرى شخصيات تابعة لهذا العمران، لتكوين شخصية للمدن، موضحا أن الجهاز يقوم بتوثيق المباني ذات القيمة، والذي يغلب عليها التراث.وأضاف أبوسعدة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن جهاز "التنسيق الحضاري" بدأ بـمبادرة "حكاية شارع"، وإنشاء موقع خاص بكافة الشخصيات التاريخية، ووضع لوحات في الشوارع ذات التراث، تحمل أسم المبادرة، وعلامة يقوم الشخص من خلاها بتصويرها من الموبايل لكي تظهر كافة المعومات عن الشخصية ودورها وتاريخها.وأوضح، أن الجهاز يعمل حاليا على مبادرة "عاش هنا"، لتخليد أسماء شهداء الوطن، ولأماكن التي عاش بها المبدعين والمؤثرين، وتجاوزت الـ500 شخصية، حتى الأن، في حوالي 110 شارع، وجاري الخروج من القاهرة وصولا الإسكندرية وبورسعيد.