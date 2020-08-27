رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«التنسيق الحضاري»: «ذاكرة المدينة» يخلد ذكرى الرموز

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:28 ص
محمد أبوسعدة
محمد أبوسعدة
هدير شعراوي
طباعة
قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن "ذاكرة المدينة" والتي يتبناها الجهاز، تتضمن تخليد ذكرى شخصيات تابعة لهذا العمران، لتكوين شخصية للمدن، موضحا أن الجهاز يقوم بتوثيق المباني ذات القيمة، والذي يغلب عليها التراث.

وأضاف أبوسعدة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن جهاز "التنسيق الحضاري" بدأ بـمبادرة "حكاية شارع"، وإنشاء موقع خاص بكافة الشخصيات التاريخية، ووضع لوحات في الشوارع ذات التراث، تحمل أسم المبادرة، وعلامة يقوم الشخص من خلاها بتصويرها من الموبايل لكي تظهر كافة المعومات عن الشخصية ودورها وتاريخها.

وأوضح، أن الجهاز يعمل حاليا على مبادرة "عاش هنا"، لتخليد أسماء شهداء الوطن، ولأماكن التي عاش بها المبدعين والمؤثرين، وتجاوزت الـ500 شخصية، حتى الأن، في حوالي 110 شارع، وجاري الخروج من القاهرة وصولا الإسكندرية وبورسعيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كشف غموض «مذبحة كفر الدوار»: ابن عم الأم حاول اغتصابها وخاف من الفضيحة

السجن مدى الحياة على مرتكب مذبحة مسجدى نيوزيلندا

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

«جريمة الفيرمونت».. المتهمون هربوا على دفعات قبل 30 يومًا

الصور

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تقرر إعادة فتح باب التحويل بين المدارس

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

كشف غموض «مذبحة كفر الدوار»: ابن عم الأم حاول اغتصابها وخاف من الفضيحة

«جريمة الفيرمونت».. المتهمون هربوا على دفعات قبل 30 يومًا

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

قصة الحب الكاملة لـ سمير صبرى وميمى: ما علاقة فريد الأطرش؟

أسرار يوسف وهبي في جلسات تحضير الأرواح

«مؤامرات واستئجار أفراد لنزع اللافتات».. حرب التسعينات الخفية بين عمرو دياب وحكيم

«قدمت مطربين جيلي وتركتهم لذكائهم الفني».. لمحات من سيرة حميد الشاعري

نجم الساعة

العبقري.. أسرة صالح مرسي: بكى بعد قراءته قصة «رأفت الهجان»

منوعات

تحذير.. ارتداء الكمامة أسفل الأنف يزيد من خطر الإصابة بكورونا

اكتشاف صادم.. كورونا قادر على التنقل داخل مبنى بأكمله

دراسة تكشف عن أفضل نوع كمامة لمنع انتشار كورونا

السبب الرئيسي لإصابة غير المدخنين بسرطان الرئة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
من الحكم الصينية والأحوال الواقعية.. دروس حية
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «1»
مؤمن المحمدي
اختبار الفلوس
خالد عكاشة
دوائر الفساد حول أردوغان
المزيد

الثقافة

انطلاق امتحانات المدرسة العربية للسينما والتليفزيون.. اليوم

«الليلة الكبيرة» و«أحوال شخصية» على مسرح ساحة الهناجر الليلة

تكريم «محمود عزمى» و«وليد عونى» فى «سينما مصر»

على الحجار يحيى أمسية بمهرجان الصيف الدولى.. الليلة