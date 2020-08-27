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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حقيقة وقف دروس التقوية في كفرالشيخ بسبب كورونا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:27 ص
التربية والتعليم
التربية والتعليم بكفر الشيخ
عمرو الشامي
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قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المنشور المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقف دروس التقوية بالمدارس بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا هو "زائف وغير حقيقي"، مؤكدا أن المجموعات تعمل دون تغيير وفق ما أعلن.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن المديرية ستتعقب مصدر هذا المنشور الزائف لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، لما اقترفه من ذنب يستوجب المعاقبة كالتزوير وإثارة البلبلة ونشر أخبار كاذبة، داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والتأكد من صحة الأخبار والمستندات المتداولة من مصادرها الرسمية قبل نشرها وترديدها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي بكفر الشيخ، قد تداولت منشورا يحمل توقيع الدكتور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مفاده وقف العمل بدروس التقوية بالمدارس بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا بين الطلاب، وهو ما نفته المديرية لاحقا.
حقيقة وقف دروس التقوية في كفرالشيخ بسبب كورونا
حقيقة وقف دروس التقوية في كفرالشيخ بسبب كورونا

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