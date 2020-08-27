حقيقة وقف دروس التقوية في كفرالشيخ بسبب كورونا

قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المنشور المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقف دروس التقوية بالمدارس بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا هو "زائف وغير حقيقي"، مؤكدا أن المجموعات تعمل دون تغيير وفق ما أعلن.وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن المديرية ستتعقب مصدر هذا المنشور الزائف لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، لما اقترفه من ذنب يستوجب المعاقبة كالتزوير وإثارة البلبلة ونشر أخبار كاذبة، داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والتأكد من صحة الأخبار والمستندات المتداولة من مصادرها الرسمية قبل نشرها وترديدها.وكانت مواقع التواصل الاجتماعي بكفر الشيخ، قد تداولت منشورا يحمل توقيع الدكتور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مفاده وقف العمل بدروس التقوية بالمدارس بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا بين الطلاب، وهو ما نفته المديرية لاحقا.