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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إزالة كافيتريا «دون ترخيص» في شبرا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:25 ص
إزالة كافيتريا
إزالة كافيتريا
محمد إبراهيم
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قالت رئاسة الوزراء إن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، استجابت على الفور؛ لشكوى وردت إليها تطالب بإزالة كافتيريا مقامة بدون ترخيص بحي غرب شبرا الخيمة.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة استقبلت شكوى تمثلت في إقامة أحد المواطنين "كافيتريا" بدون ترخيص متعدية على خط التنظيم على مساحة 80 مترا مربعا بحي غرب شبرا الخيمة.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أنه على الفور وجّه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بإزالة "الكافيتريا" محل الشكوى، بحضور الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والدكتور عثمان شعلان، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس حي غرب شبرا الخيمة بأن تلك الكافتيريا متعدية على خط التنظيم.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن الإزالة تمت في إطار اهتمام المحافظ بشكاوى المواطنين وفى استجابة سريعة، فقد تم تنفيذها بالتنسيق مع مديرية الأمن لتطبيق القانون والتأكيد على هيبة الدولة.
ووفقا لمدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء فإن محافظ القليوبية أكد أنه لا تهاون في التصدي لكافة صور التعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، وتتم مواجهة كافة صور وأشكال البناء المخالف والتعديات والإشغالات والظواهر العشوائية؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة التعديات على أملاك الدولة، والمباني المخالفة ورفع الإشغالات بمدن ومراكز المحافظة.

وفي هذا الصدد، تعمل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالتنسيق مع قيادات الوحدة المحلية الذين تم تكليفهم بالتواجد الميداني والإشراف المباشر على تنفيذ حملات الإزالة، وتطبيق القانون والتأكيد على هيبة الدولة وحق الشعب.

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