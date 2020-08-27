لليوم الخامس.. دير مارجرجس بميت دمسيس يواصل احتفالاته بعيد قديسه

يواصل دير مارجرجس بميت دمسيس، احتفالاته بعيد بوصول رفات مارجرجس للكنيسة، وعيد تكريس كنيسته لليوم الخامس على التوالى.وأقام دير مارجرجس بالدقهلية، صباح اليوم ثلاث قداسات إلهية، وترأس كهنة الكنيسة تلك القداسات الإلهية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة، والتي أعلنت عنها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.جدير بالذكر أنه كان قد أعلن دير مارجرجس بميت دمسيس، عن بدء استقباله للزائرين، بدءًا من السبت الماضي 22 أغسطس الجاري، وحتى السبت 28 أغسطس الجاري، من السادسة صباحَا وحتى العاشرة صباحًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، السبت، بعيد السيدة العذراء مريم عقب صوم دام 15 يومًا.وأقامت الكنائس الأرثوذكسية في هذا اليوم، صلوات القداسات الإلهية بمشاركة الشعب القبطي والكهنة، وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.