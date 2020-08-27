وزيرة الهجرة تستعرض جهودها في حل أزمات المصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة خلال هذه الفترة تعاملت مع العديد من القصص الإنسانية، منها تعرض طالب مصري في إنجلترا لحادث سيارة مأساوي، وتم التواصل مع الأب في مصر وسافر لابنه على متن طائرة شحن، كما تمكنت وزارة الهجرة من إعادة جثمان الطالب المصري المتوفي في ماليزيا، والانتهاء من كافة الإجراءات والأوراق المتعلقة بعودته، وكذلك التواصل مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لفتح الكنيسة المصرية بكينيا وهي كنيسة كبيرة بها مستوصف ودار ضيافة، ليقيم بها 100 مواطن مصري ممن سافروا للعمل أو لحضور مؤتمرات في إفريقيا قبل قرار إغلاق المطارات.جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في الموسم الثالث من حوارات "صوت مصر- تغيير الواقع" Narrative Summit- Reshaping Norms، والتي تستضيفها قمة "صوت مصر" على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لمناقشة الخبراء والمتخصصين في القضايا المختلفة.وعن قضية الشاب وليد الذي تعرض للإهانة من أحد المواطنين في دولة الكويت، قالت وزيرة الهجرة، إنها شاهدت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وأغضبها كما أغضب الشارع المصري والمواطنين في الكويت كذلك، وتواصلت على وجه السرعة مع القنصل العام في الكويت السفير هشام عسران الذي تواصل من جانبه مع المواطن المصري البسيط "وليد"، مؤكدة أن وليد على الرغم من صغر سنه يتمتع بثبات انفعالي كبير لأنه لو كان رد على هذا الاعتداء بآخر كان من الممكن أن تتجه القضية لمنحنى آخر، لكنه أعطى مثالًا للمصري في الخارج الذي يعلم أن حقه سيأخذه بالقانون، ولهذا أثلج صدورنا القبض على المعتدي عليه وإحالته إلى النيابة وتحويل القضية إلى قضية جنح رقم 61 في نيابة الكويت.