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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ19.5 مليار جنيه اليوم

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:16 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
راندا التوني
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يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 19.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 182 يوم، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 364 يوم.

وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.

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