«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ19.5 مليار جنيه اليوم

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 19.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 182 يوم، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 364 يوم.وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.