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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

روسيا: جهاز لرصد الفيروس التاجي في الهواء

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:20 ص
جهاز لرصد الفيروس
جهاز لرصد الفيروس التاجي
وكالات
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يعرض في منتدى "الجيش- 2020" جهاز بيولوجي "Detector- BIO" يمكنه اكتشاف الفيروسات المرضية في الهواء الجوي، بما فيها الفيروس التاجي والبكتيريا والسموم خلال 10- 30 دقيقة.

ويقول ألكسندر نوفيكوف، المدير العام لمصنع زفيريف بمدينة كارسنويارسك، التابع لمؤسسة "روستيخ" إن هذا الجهاز ابتكره خبراء المصنع بالتعاون مع خبراء مركز "غاماليا" لبحوث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة.

وقد انتهت اختبارات الجهاز في شهر يونيو 2020. ويمكن استخدام جهاز "Detector- BIO" لضمان السلامة البيولوجية في أماكن تجمعات الناس مثل مترو الأنفاق ومحطات القطار والمطارات وخلال إقامة الفعاليات العامة.

والجهاز "Detector- BIO" جهاز فريد من نوعه لا مثيل له. يمكن لهذا الجهاز اكتشاف نحو 86 نوعًا من الفيروسات والبكتيريا والسموم في الهواء بنفس الوقت. ويعمل بصورة أوتوماتيكية ويستخدم طريقتين للتحليل: تفاعل البلمرة المتسلسل والتألق المناعي.

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