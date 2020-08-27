1974 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 1974 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 112 ألفا و59 إصابة.وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الخميس - بأن البلاد سجلت 39 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى ألفين و403 أشخاص.وتم تأكيد أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد أمس في مدينة كييف (220) ومنطقة خاركيف (218) ومنطقة لفيف (203) ومنطقة أوديسا (185).ويسري الحجر الصحي حاليًا في أوكرانيا وحتى 31 أغسطس الجاري.