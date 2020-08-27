إزالة 934 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة (صور)

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب.وأشار محافظ البحيرة، إلى أن الموجة 16 لإزالة التعديات منذ انطلاقها أول يوليو الماضي والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، أسفرت حتى الآن عن إزالة 934 حالة تعد على أملاك الدولة والبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت 84686 م2 بالإضافة إلى إزالة 239 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 68 فدانا.