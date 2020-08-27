رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

يهدد حياة 20 مليون أمريكي.. «لورا» يضرب سواحل لويزيانا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:02 ص
إعصار لورا
إعصار لورا
وكالات
طباعة
تسبب إعصار "لورا" الذي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية في انهيارات أرضية على سواحل ولاية لويزيانا، وذلك بعد يوم من تحذيرات تؤكد أنه يمثل خطرًا على حياة 20 مليون أمريكي.

ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المناطق التي تتعرض للإعصار تواجه خطرًا كبيرًا.

ولفتت إلى أن السلطات في ولاية لويزيانا أصدرت سلسلة من التحذيرات لحماية الناس من خطر الإعصار، الذي يصنف من الفئة الرابعة.

وذكرت أن عشرات الآلاف من السكان في ولايتي لويزيانا وتكساس أصبحوا دون كهرباء بسبب تزايد شدة الرياح والأمطار المصاحبة للإعصار.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أمس الأربعاء، أن خبراء الأرصاد الجوية في أمريكا يتوقعون ازدياد شدة الإعصار "لورا" في الساعات القادمة ليشكل تهديدًا لنحو 20 مليون أمريكي.

وبحسب الخبراء ستشتد قوة إعصار "لورا" ويصطدم بسواحل لويزيانا وتكساس وأن قوته ستتعاظم بشكل كبير.

موضوعات متعلقة

قاتلة طفلها بسبب عشيقها فى المعصرة: «كنت عايزة أنيّمه»

ارتفاع جديد.. الصحة: 19 وفاة و206 إصابات بفيروس كورونا

الرقابة الإدارية تكشف أسباب قلة المعروض من السجائر بدمياط

«القوى العاملة»: صرف 348 مليون جنيه لـ300 ألف عامل متضرر من كورونا

الصور

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

«جريمة الفيرمونت».. المتهمون هربوا على دفعات قبل 30 يومًا

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

ارتفاع جديد.. الصحة: 19 وفاة و206 إصابات بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

قصة الحب الكاملة لـ سمير صبرى وميمى: ما علاقة فريد الأطرش؟

أسرار يوسف وهبي في جلسات تحضير الأرواح

«مؤامرات واستئجار أفراد لنزع اللافتات».. حرب التسعينات الخفية بين عمرو دياب وحكيم

«قدمت مطربين جيلي وتركتهم لذكائهم الفني».. لمحات من سيرة حميد الشاعري

نجم الساعة

العبقري.. أسرة صالح مرسي: بكى بعد قراءته قصة «رأفت الهجان»

منوعات

يهدد حياة 20 مليون أمريكي.. «لورا» يضرب سواحل لويزيانا

غضب أمريكي بعد تصريحات عن عدم أهمية اختبارات المخالطين لمرضى كورونا

«الجراثيم» تثبت إمكانية انتقال الحياة بين الكواكب

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 27-8-2020

مقالات الرأي
صفوت البياضي
من الحكم الصينية والأحوال الواقعية.. دروس حية
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «1»
مؤمن المحمدي
اختبار الفلوس
خالد عكاشة
دوائر الفساد حول أردوغان
المزيد

الثقافة

تكريم «محمود عزمى» و«وليد عونى» فى «سينما مصر»

على الحجار يحيى أمسية بمهرجان الصيف الدولى.. الليلة

توفيق الحكيم فى رسالة وجع: أعيش بلا أسرة وأُصبت بالعجز

الليلة.. عودة عرض «أحوال شخصية» بـ ساحة الهناجر