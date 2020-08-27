يهدد حياة 20 مليون أمريكي.. «لورا» يضرب سواحل لويزيانا

تسبب إعصار "لورا" الذي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية في انهيارات أرضية على سواحل ولاية لويزيانا، وذلك بعد يوم من تحذيرات تؤكد أنه يمثل خطرًا على حياة 20 مليون أمريكي.ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المناطق التي تتعرض للإعصار تواجه خطرًا كبيرًا.ولفتت إلى أن السلطات في ولاية لويزيانا أصدرت سلسلة من التحذيرات لحماية الناس من خطر الإعصار، الذي يصنف من الفئة الرابعة.وذكرت أن عشرات الآلاف من السكان في ولايتي لويزيانا وتكساس أصبحوا دون كهرباء بسبب تزايد شدة الرياح والأمطار المصاحبة للإعصار.وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أمس الأربعاء، أن خبراء الأرصاد الجوية في أمريكا يتوقعون ازدياد شدة الإعصار "لورا" في الساعات القادمة ليشكل تهديدًا لنحو 20 مليون أمريكي.وبحسب الخبراء ستشتد قوة إعصار "لورا" ويصطدم بسواحل لويزيانا وتكساس وأن قوته ستتعاظم بشكل كبير.