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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تستنكر إدراج واشنطن لمعاهد أبحاث روسية بـ«القوائم السوداء»

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:53 ص
أناتولي أنطونوف
أناتولي أنطونوف
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قال سفير روسيا في الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، إن قرار واشنطن إدراج عدد من معاهد البحوث الروسية على "القوائم السوداء"، بحجة تورطها في برامج كيميائية عسكرية، يثير الاستغراب.

وأضاف السفير، أن روسيا ترغب في الحصول على تفسير بخصوص قرار وزارة التجارة الأمريكية المذكور.

وتابع السفير، في حديثه للصحفيين: "بالطبع لفتنا الانتباه إلى قرار الوزارة الأمريكية، الذي أثار استغرابنا وحيرتنا خاصة وأن الوزارة لم تقدم أي دليل يثبت هذه التهمة، ويتم كالعادة استخدام صيغ مألوفة وغامضة من طراز هناك سبب وجيه للاعتقاد".

وشدد السفير الروسي، على أن واشنطن تتجاهل، في نفس الوقت، أن المجتمع الدولي، ممثلا بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكد في عام 2017 امتثال روسيا الكامل لأحكام اتفاقية التخلص من المخزونات الموجودة من الأسلحة الكيميائية.

وأكد أن الولايات المتحدة اليوم، "تظل الطرف الوحيد، الذي لديه مخزونات كبيرة من المواد الكيميائية الحربية، وهي تماطل في تدميرها تحت ذرائع مختلفة".

وقال أنطونوف: "ندعو الجانب الأمريكي، إلى التوقف عن البحث عن مشاكل غير موجودة، وبذل كل جهد ممكن لتسريع نزع السلاح الكيميائي".

في يوم 26 أغسطس، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية، في "القائمة السوداء" المعهد المركزي الروسي للبحوث العلمية رقم 33، وثلاث منشآت تابعة لمعهد البحث العلمي المركزي رقم 48 التابع لوزارة الدفاع الروسية، ومعهد البحث العلمي الحكومي الروسي للكيمياء العضوية والتكنولوجيا.

وبررت الوزارة الأمريكية، تصرفها هذا، بأن المعاهد الروسية المذكورة تشارك في إنتاج الأسلحة الكيميائية.

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