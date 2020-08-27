مساعٍ لخفض عدد جنود «اليونيفيل» في لبنان

دعا مجلس الأمن الدولي لتجديد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" لسنة واحدة مع خفض عدد الجنود من 15 ألفًا إلى 13 ألف جندي.وينص مشروع القرار على أنه "إقرارًا منه بأن اليونيفيل طبقت ولايتها بنجاح منذ عام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين"، فإن المجلس "يقرر خفض الحد الأقصى للأفراد من 15 ألف جندي إلى 13 ألفًا".ويدعو النص الذي صاغته فرنسا "الحكومة اللبنانية إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوة التحقيق فيها، بما في ذلك كل الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق (الذي يفصل لبنان عن إسرائيل) المتصلة باكتشاف أنفاق" تسمح بعمليات توغل في إسرائيل.وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة التي تدعم بشكل كامل إسرائيل، أصرت خلال المشاورات على خفض عدد "اليونيفيل"، وانتقدت في الوقت نفسه عدم تحركها في مواجهة "حزب الله" الذي يتمتع بوجود قوي في جنوب لبنان.وكانت الحكومة اللبنانية، طالبت أخيرًا بتمديد مهمة قوات حفظ السلام بدون أي تعديل، على خلاف إسرائيل التي دعت الأسبوع الماضي إلى إصلاحها واتهمتها بـ"الانحياز" و"عدم الكفاءة".