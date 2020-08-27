بلغاريا تسجل 162 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الخميس، تسجيل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و14 حالة وفاة مرتبطة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة في بيان (نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية على موقعها الالكتروني) إن اجمالي عدد الوفيات من جراء الاصابة بالفيروس في البلاد بلغ حتى الآن 586 حالة. فيما سجلت البلاد على مدار يوم أمس 149 حالة تعاف تام من المرض.في الوقت ذاته، أوضحت الوزارة أن 741 مريضًا بالفيروس يتلقون العلاج داخل المستشفيات في بلغاريا، منهم 60 مريضًا في حالات العناية المركزة.بينما بلغ عدد الحالات النشطة بالمرض في البلاد حتى الآن 4415 حالة.يُشار إلى أن الحكومة البلغارية قررت مؤخرا تمديد حالة الطوارئ لمواجهة تفشي جائحة كورونا حتى نهاية شهر سبتمبر القادم.