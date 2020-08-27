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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع 13 في فيضانات عارمة اجتاحت أفغانستان

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:44 ص
فيضانات
فيضانات
وكالات
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أكد مسؤولون اليوم الخميس أن فيضانات عارمة اجتاحت أربعة أقاليم أفغانية أخرى خلال الليل.

وتعرضت عدة مناطق للفيضانات في أقاليم كابيسا وبنجشير وورداك والعاصمة كابول.

وقال متحدث باسم الشرطة إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في إقليم كابيسا بشمال شرقي البلاد، لكن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة.

وقال وزير الدولة لإدارة الكوارث، بأن الحصيلة معرضة للتغيير، حيث تعمل الفرق على إنقاذ الضحايا المحاصرين تحت الأنقاض والمنازل المنهارة.

وتأتي الفيضانات الجديدة بعد يوم من تأكيد المسؤولين أن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في فيضانات عارمة بإقليم باروان شمالي البلاد.

وشهدت أفغانستان عدة فيضانات شديدة في ربيع عام 2019، والتي أسفرت عن تدمير أكثر من 10 آلاف منزل وتضرر نحو 180 ألف شخص، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لمساعدات الطوارئ (أوتشا).

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