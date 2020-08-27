رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:36 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
سجلت كوريا الجنوبية اليوم الخميس أكثر من 400 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ نحو ستة أشهر، وذلك في ظل ارتفاع بؤر العدوى المتفرقة في أنحاء البلاد، مما اضطر السلطات الصحية للتفكير بجدية في تطبيق إجراءات صارمة لمواجهة الفيروس.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها القول إن البلاد سجلت 441 حالة، بينها 434
حالة عدوى محلية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الاصابة 18 ألف و706 حالات.

ويشار إلى أن هذه أول مرة يتم فيها تسجيل حالات إصابة يومية تتجاوز 400 حالة منذ السابع من مارس الماضي، عندما سجلت كوريا الجنوبية 483
حالة، بعد حدوث تفشي كبير للفيروس في مدينة دايجو وإقليم نورث جيونجسانج مرتبط بأتباع طائفة دينية.

وقد أكد مسؤولو قطاع الصحة أن الموجة الثانية من فيروس كورونا اقتربت، وذلك في ظل تفشي الفيروس في أنحاء البلاد.

وقالت السلطات إنه تم تسجيل حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 313 حالة.

ومن بين حالات الاصابة الجديدة، تم رصد 313 حالة في منطقة العاصمة، التي بها نصف تعداد سكان كوريا الجنوبية وعددهم 51 مليون نسمة. وسجلت سول 154 حالة إصابة جديدة، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها العاصمة.

موضوعات متعلقة

الرقابة الإدارية تكشف أسباب قلة المعروض من السجائر بدمياط

«عودة صلاة الجمعة غدًا» و«إحالة المتخلفين عن التصويت بالشيوخ للنيابة» الأبرز بالصحف

قاتلة طفلها بسبب عشيقها فى المعصرة: «كنت عايزة أنيّمه»

موعد إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد

الصور

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

«جريمة الفيرمونت».. المتهمون هربوا على دفعات قبل 30 يومًا

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

ارتفاع جديد.. الصحة: 19 وفاة و206 إصابات بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

قصة الحب الكاملة لـ سمير صبرى وميمى: ما علاقة فريد الأطرش؟

أسرار يوسف وهبي في جلسات تحضير الأرواح

«مؤامرات واستئجار أفراد لنزع اللافتات».. حرب التسعينات الخفية بين عمرو دياب وحكيم

«قدمت مطربين جيلي وتركتهم لذكائهم الفني».. لمحات من سيرة حميد الشاعري

نجم الساعة

العبقري.. أسرة صالح مرسي: بكى بعد قراءته قصة «رأفت الهجان»

منوعات

يهدد حياة 20 مليون أمريكي.. «لورا» يضرب سواحل لويزيانا

«الجراثيم» تثبت إمكانية انتقال الحياة بين الكواكب

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 27-8-2020

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2020 عبر موقع المصرية للاتصالات

مقالات الرأي
صفوت البياضي
من الحكم الصينية والأحوال الواقعية.. دروس حية
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «1»
مؤمن المحمدي
اختبار الفلوس
خالد عكاشة
دوائر الفساد حول أردوغان
المزيد

الثقافة

تكريم «محمود عزمى» و«وليد عونى» فى «سينما مصر»

على الحجار يحيى أمسية بمهرجان الصيف الدولى.. الليلة

توفيق الحكيم فى رسالة وجع: أعيش بلا أسرة وأُصبت بالعجز

الليلة.. عودة عرض «أحوال شخصية» بـ ساحة الهناجر