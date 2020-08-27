رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار أسعار النفط مع تأهب خليج المكسيك لإعصار لورا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:31 ص
العاصفة لورا
العاصفة لورا
وكالات
طباعة
استقرت أسعار النفط اليوم الخميس، إذ يندفع إعصار هائل في خليج المكسيك صوب قلب صناعة النفط الأمريكية، مما يجبر منصات حفر النفط ومصافي التكرير على وقف الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، التي ينتهي أجلها غدا الجمعة، 13 سنتا أو ما يعادل 0.3 % إلى 45.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفضت 22 سنتا أو ما يعادل 0.5 % أمس الأربعاء، وصعد عقد خام برنت تسليم نوفمبر الأكثر نشاطا عشرة سنتات إلى 46.26 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنت إلى 43.40 دولار للبرميل.

وتسبب الخطر النابع من الإعصار لورا في دفع السوق للارتفاع هذا الأسبوع، لكن من غير المتوقع أن يؤثر على الإمدادات كثيرا بسبب أن مخزونات النفط والمنتجات النفطية ما زالت مرتفعة بسبب الضرر الذي ألحقته جائحة فيروس كورونا بالطلب على الوقود.

ويقول محللون إن فائض في الإمدادات العالمية يضغط على أي معنويات تميل إلى الصعود في الأسعار ناجمة عن الإعصار.

وتبلغ مخزونات النفط الخام الأمريكية 507.8 مليون برميل في نهاية الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس، حتى بعد انخفاض أكبر من المتوقع بلغ 4.7 مليون برميل.

وأوقف منتجو النفط يوم الثلاثاء إنتاج 1.56 مليون برميل يوميا من الخام، أو ما يعادل 84 بالمئة من إنتاج خليج المكسيك، وقاموا بإخلاء 310 منشآت بحرية.

كما جرى إغلاق تسع مصاف تعالج نحو 2.9 مليون برميل يوميا من الخام إلى وقود، أو ما يعادل 15 % من طاقة التكرير الأمريكية.

موضوعات متعلقة

موعد إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد

ارتفاع جديد.. الصحة: 19 وفاة و206 إصابات بفيروس كورونا

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

الرقابة الإدارية تكشف أسباب قلة المعروض من السجائر بدمياط

الصور

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

«جريمة الفيرمونت».. المتهمون هربوا على دفعات قبل 30 يومًا

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

ارتفاع جديد.. الصحة: 19 وفاة و206 إصابات بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

قصة الحب الكاملة لـ سمير صبرى وميمى: ما علاقة فريد الأطرش؟

أسرار يوسف وهبي في جلسات تحضير الأرواح

«مؤامرات واستئجار أفراد لنزع اللافتات».. حرب التسعينات الخفية بين عمرو دياب وحكيم

«قدمت مطربين جيلي وتركتهم لذكائهم الفني».. لمحات من سيرة حميد الشاعري

نجم الساعة

العبقري.. أسرة صالح مرسي: بكى بعد قراءته قصة «رأفت الهجان»

منوعات

يهدد حياة 20 مليون أمريكي.. «لورا» يضرب سواحل لويزيانا

غضب أمريكي بعد تصريحات عن عدم أهمية اختبارات المخالطين لمرضى كورونا

«الجراثيم» تثبت إمكانية انتقال الحياة بين الكواكب

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 27-8-2020

مقالات الرأي
صفوت البياضي
من الحكم الصينية والأحوال الواقعية.. دروس حية
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «1»
مؤمن المحمدي
اختبار الفلوس
خالد عكاشة
دوائر الفساد حول أردوغان
المزيد

الثقافة

تكريم «محمود عزمى» و«وليد عونى» فى «سينما مصر»

على الحجار يحيى أمسية بمهرجان الصيف الدولى.. الليلة

توفيق الحكيم فى رسالة وجع: أعيش بلا أسرة وأُصبت بالعجز

الليلة.. عودة عرض «أحوال شخصية» بـ ساحة الهناجر