بيرو تسجل 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البيروفية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 613 ألفا و378 حالة وذلك عقب تسجيل 5 ألاف و996 حالة إصابة جديدة.وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 28 ألفا و124 حالة، وذلك عقب تسجيل 123 حالات وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.